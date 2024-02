Impenna la moto davanti ai figli per mostrare come si guida | riceve una multa da 7mila euro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gli è costato caro il gesto di spavalderia fatto con imentre era alladi unacicletta. Un 49enne del Bergamasco ha ricevuto unadi settemilaperpericolosa, dopo averto per diversi metri con lada cross sfoggiando le sue abilità. È successo a...

