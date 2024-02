Alluvionati in ginocchio Rimborsi alla moviola Aprono gli sportelli per sveltire le pratiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo l’emergenza alluvione, l’emergenza burocrazia. Le due cose sono strettamente legate: istentano ad arrivare perché le procedure sono troppo complesse. Se ne è reso conto anche il commissario straordinarioricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, che ora tenta di imprimere una svolta: da marzo saranno attivi per tre giornisettimana glidi assistenza per cittadini, tecnici e periti a Forlì, Cesena, Faenza, e Ravenna-Lugo. Forniranno supporto per la compilazione e la presentazione delle domande di contributo. Nel dettaglio, daranno assistenza e consulenza per l’istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento dei Comuni e per la redazione delle perizie asseverate dai tecnici abilitati, utili per la compilazione e l’inoltro delle domande di contributo da ...