Volvo cambia nome alle versioni elettriche di XC40 e C40 | da oggi si chiamano EX40 ed EC40

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il produttore svedese semplifica lanclatura delle sue vetture. Tutte lesaranno precedute dal suffisso "E", la "X" solo per le vetture con motore a combustione interna....

Il produttore svedese semplifica la nome nclatura delle sue vetture. Tutte le elettriche saranno precedute dal suffisso "E", la "X" solo per le ... (dday)

Volvo, prodotta l'ultima auto diesel: era un'icona delle station - wagon: Il tempo passa e il mondo cambia. Anche Volvo decide di dare il proprio contributo a questa striscia di rivoluzioni che condizionano il mondo delle quattro ruote, dicendo addio a una pagina ricca della sua importantissima ...

Arval Italia, barra dritta sulla transizione elettrica: E non cambia la sua strategia 'elettrica' che prevede un forte incremento della quota di BEV anche ... MG Motor e BYD che si aggiungono a Volvo, Hyundai, KIA e Mazda - dimostrano l'attenzione per le ...

Renault e Geely finalizzeranno la joint venture per la produzione di motori termici e ibridi: La joint venture produrrà motori per i due gruppi Renault e Geely, ma anche Volvo, Nissan, ... come cambia il calendario delle dichiarazioni: 5 domande e risposte di Alessandra Caputo Assegno di ...