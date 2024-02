Protesta dei trattori | gli agricoltori bloccano il traffico alla periferia di Roma | “Vogliamo parlare con il ministro Lollobrigida”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo un mese di manifestazioni i produttori tornano a interrompere la circolazione. Il movimento si è spaccato tra chi ha voluto una tregua con il governo e chi non vuole fermare la: “Serve subito un provvedimento sul giusto prezzo dei prodotti”

Bologna , 19 febbraio 2024 – La Città 30 proprio non va giù. Sicuramente non agli autisti di taxi e Ncc (noleggio con conducente, ndr). Avevano ... (ilrestodelcarlino)

Più di seimila medici specializzandi si sono dimessi e 1.600 sono entrati in sciopero per protesta re contro una riforma del sistema di formazione, ... (internazionale)

Unione europea verso la fine della legislatura, i dossier aperti - Rassegna Stampa Cattolica: La protesta dei trattori, che ha bloccato vie e piazze in vari Paesi d'Europa e che ha visto il suo culmine nella grande manifestazione del 1° febbraio a Bruxelles davanti alla sede del Consiglio ...

Agricoltori, centinaia di trattori bloccano via Nomentana a Roma: mobilitazioni anche in Spagna e Polonia: Roberto Rosati, uno dei leader della protesta a margine della manifestazione a piazza della Repubblica a Roma, ha annunciato che sta per nascere un unico grande movimento di protesta della categoria. ...

Agricoltori a Roma: centinaia di trattori bloccano via Nomentana: Chiediamo al governo un tavolo permanente e provvedimenti immediati su tutto il comparto - le parole di Roberto Rosati uno dei leader della protesta a margine della manifestazione in Centro a Roma - .