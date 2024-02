Londra | parte l’udienza decisiva per l’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti Lui non si presenta in aula «Ha problemi di salute»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si decide oggi e domani, 19 e 20 febbraio, il destino di, il giornalista australiano e cofondatore di WikiLeaks. Questa mattina all’Alta Corte disi è aperta la prima delle due udienze che decideranno seva estradatooppure no. Se il ricorso della difesa del giornalista non venisse accolto, non rimarrebbero altre possibilità di azione legale presso la giustizia britannica. Ai legali dirimarrebbe soltanto un’eventuale appello alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il fondatore di WikiLeaks è detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh e oggi non è presente in. «Non si sente bene, oggi non ci sarà», ha spiegato il suo avvocato, Edward Fitzgerald. Le ...