Inter-Atletico Madrid | San Siro ricorda Brehme | commozione durante il minuto di silenzio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sansi stringe perre Andreas, pietra miliare del calcio scomparso a 63 anni. I tifosi nerazzurri, prima del match di Champions League contro l’, esplodono in un caloroso applauso in ricordo del giocatore. Ildiperò non è realmente tale, con l’altoparlante del Meazza che resta in funzione. Nel frattempo, i tifosi che stanno assistendo alla partita via Mediaset si lamentano per la pubblicità, mandata in onda su Canale 5 proprioil momento commemorativo. SportFace.