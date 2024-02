Tragedia sfiorata a Terracina | giovane finita in un canale salvata da due “angeli custodi”

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024- “Quanto accaduto ieri sera all’ingresso di, con unaa bordo di un’auto che ha terminato la corsa nelPio VI, poteva essere una. E se non lo è stata lo dobbiamo soprattutto al grande coraggio di due ragazzi, Livio e Giovanni, Agente Scelto di Polizia in servizio presso la Polizia Postale di Latina. Senza alcuna esitazione, senza perdere un attimo, Livio si è lanciato nelincurante di tutto, seguito poi da Giovanni, e hanno soccorso laoccupante dell’auto, che nel frattempo affondava, portandola in salvo. Lasta bene”: Queste le parole del Sindaco di, Francesco Giannetti, dopo l’incidente che si è verificato ieri sera in via Appia, e che ...

Una tragedia che poteva costare cara a molte persone. In via Carmine , a Salerno , nel corso della giornata di ieri, nei pressi della farmacia Galeno, ... (zon)

Precipita elicottero in Alto Adige: 2 persone ferite: Tragedia sfiorata questa mattina poco prima delle ore 9 a Laives in Alto Adige. Un piccolo elicottero ultraleggero e' precipitato nei pressi della zona sportiva Rio Vallarsa. Tre persone sono rimaste ...

Parte per sbaglio un colpo di fucile, 3 feriti lievi al poligono: Tragedia sfiorata in un poligono di tiro di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, dove è stato sparato accidentalmente un colpo di fucile da caccia verso terra. Tre persone tra i 50 e i 60 anni ...