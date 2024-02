Gaza e Ucraina | a Monaco l’Ue lavora per un ruolo da protagonista

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 febbraio 2024)di Baviera, 18 feb. (askanews) – Unpiù attivo nel mondo, in un momento di grandi sfide geopolitiche dagli esiti incerti. L’obiettivo, emerso durante la Conferenza sulla sicurezza di, è ambizioso. L’Europa vuole contare di più, rafforzare il suo pilastro nella Nato, giocare undanella soluzione a due delle principali crisi in corso: l’e la guerra a. Un progetto a breve, media e lunga scadenza, che richiede un grande sforzo ai singoli Paesi membri e alle istituzioni comunitarie, tra l’altro alla vigilia delle prossime elezioni europee: superare le divergenze, andare oltre gli interessi nazionali, sposare un approccio davvero unitario e comunitario. Una sfida che, guardando proprio ai conflitti in Medio Oriente e in ...