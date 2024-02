Grande Fratello | Fiordaliso canta “Non voglio mica la luna” con il microfono al contrario | la scena è virale | lei replica così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ieri sera, lunedì 12 febbraio, è andato in onda un nuovo appuntamento di. Il reality con Alfonso Signorini in onda su Canale 5 continua a stupire (in entrambi i sensi) il pubblico da casa. Tra i numerosi concorrenti che si sono alternati a Cinecittà troviamo anche, che qualche puntata fa aveva deciso di abbandonare il gioco per alcune difficoltà emerse dovute alla reclusione forzata. “Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”, ha confessato. Per questo motivo ieri sera lante piacentina ha avuto la possibilità di entrare nella casa più spiata d’Italia per salutare i compagni di viaggio e congedarsi ...