Sanremo | Tajani | bene Ad Rai Sergio | ha riequilibrato situazione

Roma, 12 feb. (askanews) – “C’è una base minima, che è quella dei 10 mila euro, se si può ottenere di più meglio, noi stiamo lavorando. Avevamo chiesto all’inizio come Forza Italia un’esenzione totale ...La dichiarazione del Ministro degli Esteri. "L’agricoltura è un comparto fondamentale della nostra economia reale. C'è bisogno di una visione strategica, che affronti i temi della siccità e dell’acces ...Roma, 12 feb. (askanews) – “Non entro nella campagna elettorale degli Stati Uniti. Ovviamente non condivido quello che ha detto il candidato Trump però non tocca a me interferire nella campagna eletto ...