Rottamazione quater | verso riapertura

In arrivo un nuovo paracadute per le rate scadute della Rottamazione quater . Un emendamento al Decreto Milleproroghe riaprirà le ... (leggioggi)

Si va verso una nuova riapertura dei termini per chi ha aderito alla rottamazione quater ma non ha pagato le prime due rate, già scadute lo scorso anno. Un emendamento al decreto Milleproroghe prevede ...Il Milleproroghe ha riaperto la tregua fiscale. Le prime due rate già scadute e la terza rata (attualmente in calendario per il 28 febbraio) della rottamazione quater delle cartelle ...Si va verso una nuova riapertura dei termini della rottamazione quater, con la possibilità di pagare le prime due rate scadute entro il 15 marzo 2024. (ANSA) ...