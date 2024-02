Trentino | prelevato e abbattuto l’orso M90 dopo la firma di Fugatti al decreto Gli animalisti | “L’Ispra suggeriva anche l’allontanamento”

(Di martedì 6 febbraio 2024)M90 è stato ucciso. Nel corso del pomeriggio di martedì 6 febbraio una squadra del Corpo forestalehal’esemplare in una zona di montagna della Bassa Val di Sole, dando così esecuzione alto dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizionel corso della mattinata. Il provvedimento di, che hapresentato un piano per abbattere fino a 8 orsi all’anno, era arrivato con il parere favorevole del, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. “L’animale è stato identificato mediante l’osservazione del radiocollare e delle marche auricolari”, si legge nel comunicato. M90 era l’unico esemplare dotato di radiocollare ...

È stato abbattuto l'orso M90 dopo il via libera dato dalla provincia di Trento. A eseguire l'operazione, come previsto dal decreto, è stata una squadra del Corpo forestale trentino, che è entrata in ...Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha scelto di adottare la linea dura contro le occupazioni scolastiche. O meglio, di ricordare a tutte le scuole quali sono i comportamenti da attuare sulla ...L'orso M90 è stato abbattuto. Oggi pomeriggio una squadra del Corpo forestale del Trentino è entrata in azione dando esecuzione al decreto firmato dal presidente della Provincia autonoma Maurizio ...