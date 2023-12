L' affido dovrebbe durare due anni | ma in più di metà dei casi si proroga sine die | fino alla maggiore età dei ragazzi Ma così | sostiene una mamma in un libro | cambia la natura del progetto A 40 anni dalla legge | e a quattro dal caso Bibbiano | facciamo il punto su cosa significa essere genitori e figli in teoria a tempo E quali sono le ultime criticità

Leggi su iodonna

(Di domenica 10 dicembre 2023) Alle 6 suona la sveglia, ea 1,a 2 ea 3 si precipitano a contendersi l’unico bagno. La colazione è una battaglia,con il cane che raccatta le briciole e duene che si accapigliano. Quando finalmente escono tutti, latira un sospiro di sollievo.Forse avrà una mattinata per sé.Che illusione.Dopo qualche minuto arriva la prima telefonata della scuola.Poi,la seconda.Che cos’avranno combinato Nevrotic, LagnaContinua e Babbioncina? Inizia con la cronaca divertente di una mattinata qualunque Non ti ho chiesto di chiamarmi(edizioni Lavoro e Avagliano editore), ilin cui Karin Falconi, counselor e socia fondatrice dell’associazione M’ aMA-Dparte dei bambini,racconta l’esperienza di una madre che ha in ...