Roma | turista si sfila le mutandine a fontana di Trevi | il video spopola sui social

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 dicembre 2023), l’ennesima trovata diventa tormentone sui: unasiledavanti alladi, ma niente lancio., altro che La Dolce Vita. Non è il film di Fellini a dare adito a discussioni, ma l’ennesima trovata di una nota (basta dare un’occhiata ai numeri che fa) influencer. La giovane arriva di fronte alladie nell’ammirare tale bellezza artistica e architettonica viene colta dalla Sindrome di Stendhal, per usare un eufemismo, solo che lei non sviene. Si spoglia. Esattamente la signora sceglie di togliersi lecome se fosse in una scena di un film. Chi ha subito associato il gesto a pellicole a luci rosse dovrà restare deluso, oltre che essere ...