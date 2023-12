Probabili formazioni Frosinone-Torino | quindicesima giornata Serie A 2023 2024

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ledi, match delladi. Da una parte i ciociari che in trasferta vanno malissimo ma in casa sono scatenati, dall’altra i granata che fanno tantissima fatica nella fase offensiva e stanno vivendo un campionato abbastanza sottotono. Chi vincerà? Appuntamento domenica 10 dicembre alle ore 12.30, diretta su Dazn e Sky. Di seguito ecco le possibili scelte dei due allenatori, Eusebio Di Francesco e Ivan Juric.– Infortunio per Reinier, Di Francesco se non lo recupera può pensare di proporre uno tra Gelli e Brescianini rinforzando così la linea mediana. Davanti Cheddira favorito su Cuni, Soulé e Ibrahimovic non si ...

