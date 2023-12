Patrizia Nettis | è svolta vera La decisione dei magistrati

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) Morte di, verso la riesumazione della giornalista trovata impiccata in casa il 29 giugno 2023 nella sua casa di Fasano, in provincia di Brindisi. Ci sono nuovi elementi di indagine, raccolti nelle ultime settimane. In particolare, gli inquirenti valutano di grande interesse la chat tra i due uomini con cuiha avuto un litigio sotto casa, poche ore prima della sua morte.Leggi anche:, spunta la chat tra due uomini. Uno è un politico.Troppe nodi da sciogliere nella vicenda, si farà l’autopsia L’autopsia sul corpo disembra finalmente vicina. Attraverso il proprio legale, Giuseppe Castellaneta, la famiglia disi ...