NBA | risultati della notte 5 dicembre | Indiana e New Orleans vanno in semifinale | cadono Boston e Sacramento

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nella nellaitaliana di oggi si sono giocate due partitestagione 2023-2024 di NBA valide anche come i quarti di finale dell’In-Season Tournament. In campo sono scesi prima gliPacers contro iCeltics, poi è stata la volta deiKings contro i NewPelicans. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Sono gliPacers i primi semifinalisti dell’In-Season Tournament NBA, con i padroni di casa che a sorpresa battono iCeltics 122-112. Merito soprattutto di uno scatenato Tyrese Haliburton, che conquista la sua prima tripla doppia in carriera e con una giocata da 4 punti a 1’33” dalla sirena chiude di fatto i giochi. Con 26 punti, 13 assist e 10 rimbalzi è lui il protagonista del ...