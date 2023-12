Giulia Cecchettin | oggi il funerale | chi si è presentato

Leggi su tvzap

(Di martedì 5 dicembre 2023) Social.5 dicembre 2023, si è tenuto ilnella basilica di Santa Giustina a Padova. Sono già scoppiate le prime polemiche su chi si èall’estremo saluto della giovane ragazza.Leggi anche: Filippo Turetta vede per la prima volta i genitori: “So che non mi perdonerete” Leggi anche: Fedez, Leone va in campo con il Milan: poi l’orrore sui socialdi, chi si èin chiesa Questa mattina, 5 dicembre 2023, alle ore 11:00 si è tenuto ildi. L’estremo saluto alla giovane ragazza è avvenuto presso la basilica di Santa Giustina a Padova. Il feretro era accompagnato dai ...