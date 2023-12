Boxe | la Wbc nega i 12 round da 3 minuti alle donne | Amanda Serrano rinuncia al titolo

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il cammino contro il divario di genere passa anche per il ring, tra un gancio e un montante. Protagonista è, campionessa del mondo di pugilato e detentrice dei titoli WBA, WBO e IBF dei pesi piuma. La fuoriclasse portoricana ha comunicato nelle scorse ore di voler lasciare vacante ilWBC, dopo che l’organizzazione si era rifiutata di autorizzare un match difemminile su 12da tre, (cioè le stesse regole adottate per i colleghi uomini). I match validi per i titoli mondiali femminili infatti vengono di regola disputati sulle 10 riprese da due, ma sabato scorsoe Danila Ramos hanno rotto il tabù, combattendo su 12da 3. All’inizio di quest’anno, oltre 20 ...