Azione di Greenpeace a Roma | gli ambientalisti scalano il palazzo Eni | “Non vogliamo che le emissioni di oggi si traducano in morti domani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Attiviste e attivisti disono entrati inquesta mattina a, presso il quartier generale di Eni, per denunciare “le conseguenze in termini di perdite di vite umane derivanti dall’uso di combustibili fossili da parte di nove grandi compagnie dell’oil&gas europee, tra cui la stessa Eni”. Glihanno compiuto il blitz, arrampicandosi sulla torre dell’Eni, mentre alla Cop28 di Dubai era in corso la presentdel report “didi. Come le principali compagnie petrolifere e del gas europee mettono a rischio le nostre vite”. Gli approfondimenti sono stati pubblicati daPaesi Bassi – spiega la ong nella nota – e “dimostrano come, prendendo in ...