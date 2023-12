UmbriaLibri Terni si conferma tappa vincente con grande successo e eventi sold out

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 dicembre 2023) La cultura in città funziona e fa crescere anche gli altri settorisidiperche chiude oggi l’edizione 2023 con numeri eccellenti e appuntamenti tutti sold out. In totale 45 incontri, 60 ospiti e 28 editori della regione. Palcoscenico principale del festival la sala della Biblioteca Comunale, in cui dalla mattina al tardo pomeriggio si sono avvicendati gli incontri con i tanti ospiti. Musica e teatro hanno animato palazzo Gazzoli e il teatro Secci. Presentata in anteprima, nella città di San Valentino, la mostra “Amarsi”, organizzata da Fondazione Carit e curata dallo storico dell’arte Costantino D’Orazio. La mostra, gratuita, aprirà al pubblico il 7 dicembre e si concluderà il 7 aprile. Durante ladi ...