La cantante e musicista salentina Francesca Spennato presenta il nuovo singolo Sopra la città

(Di domenica 3 dicembre 2023) Dopo aver partecipato ad X Factor 2023, la, in arte Steyra,illa”, un brano pop, già disponibile nei principali store digitali, che porta la firma di Marco Canigiula.: -La canzone parla di un amore idilliaco, che ti devasta quando ti innamori follemente, quasi da non avere neanche più L’appetito. La voce del partner ti colpisce come un capolavoro musicale, come l’opera rock “Bohemian Rapsody”, ti incanta da farti volare come se fossi in un quadro di Chagall., in arte Steyra, nata a Melissano (Le), campionessa di ginnastica artistica ha sempre fatto della ...