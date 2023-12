FINTA CITAZIONE IN GIUDIZIO – RV | Notificación de procedimientos judiciales

(Di domenica 3 dicembre 2023)IN- RV:deUna nuova truffa raggiunge molti utenti tramite una email con allegato PDF e con oggetto : “RV:de” e nel corpo del messaggio questo testo “Salve, sono il responsabile delle informazioni”. Cestinate! Ecco il testo del messaggio :INPer i requisiti di un’accusa giudiziaria Io sono il Vittorio Pisani, Segretario di Stato per la Sicurezza della Repubblica e responsabile della cooperazione internazionale di polizia. A seguito di un sequestro informatico in collaborazione con il Centro Nazionale di Analisi della Pornografia Infantile e delle Immagini Cibernetiche (CNAIP) ...

