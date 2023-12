Lecco-Bari domenica 03 dicembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dopo il pareggio contro la Feralpisalò ultima in classifica, e la netta sconfitta al “San Nicola” contro il Venezia, ilha perso leggermente contato con la zona playoff che ora dista quattro punti mentre l’area playout, nella quale staziona il, è cinque punti più in basso. Dopo il tour de force che l’ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Lecco - Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Verso, Marino: 'Dobbiamo reagire e cancellare le ultime due partite' Ben 12 punti, mietendo vittime come Parma e Palermo, i blucelesti li hanno raccolti dall'arrivo in panchina di ...

Lecco-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming BariToday

Lecco-Bari, le probabili formazioni: Marino studia il ritorno al 4-3-3 Telebari

Chukwu, male contro il Venezia, con il Lecco non ci sarà. Cosa può dare il belga a questo Bari

In occasione della gara interna contro il Venezia, data la coperta corta in attacco, Pasquale Marino ha concesso ad Hemsley Akpa-Chukwu la possibilità di scendere in campo dopo ...

LECCO-BARI DIRETTA WEB DOMENICA 3 DICEMBRE ORE 16,15

LECCO (4-3-3) Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Crociata; Lepore, Novakovich, Buso (Bonadeo, Giudici, Eusepi, Tordini, Battistini, Pinzauti, Marrone, Boci, Di ...