Yorgos Lanthimos | il suo nuovo film con Emma Stone cambia titolo?

Leggi su screenworld

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ildi, che dovrebbe arrivare nel 2024, hatopassando da And a Kind of Kindness. Attualmente in fase di post produzione, nel cast ci sarà la star del suo ultimo lavoro,, regista greco conosciuto per i suoidi ampio respiro e che tornerà nei nostri cinema il prossimo gennaio con la sua ultima fatica Povere Creature!, ha annunciato che ci sarà un cambio di rotta per il suolavoro. Già nell’Ottobre del 2022 era stato dichiarato che le riprese di And erano giunte a conclusione e che sarebbe iniziata la fase di post produzione. Si pensava che sarebbe arrivato prima, ma forse i venti schiaffi che la ...