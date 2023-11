Sanremo | annunciate le tre co-conduttrici

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, Foro Italico: nel cuore pulsante della capitale, il “glass” di Fiorello diventa il palcoscenico di annunci entusiasmanti per il Festival di2024. In una serata avvolta dall’eleganza notturna, Amadeus, direttore artistico e conduttore, collegato dal Tg1, svela i nomi delle co-per l’evento attesissimo dal 6 al 10 febbraio. Tra riflettori e aspettative, emergono i nomi: la celebre cantante Giorgia, vincitrice nel 1995 con “Come saprei” e figura ricorrente nel panorama sanremese; l’attrice e comica Teresa Mannino, nota per il suo stile unico; e Lorella Cuccarini, icona del varietà Rai negli anni ‘80 e ‘90, già in gara anel 1995. Il Festival si annuncia ricco di sorprese e ritorni. Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione, aprirà la prima serata. Ma il colpo di scena è l’annuncio di Amadeus: ...