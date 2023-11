Ciro Immobile | 100 gol in trasferta in campionato | dal 2012 solo Messi | Lewandowski e Kane hanno fatto meglio

(Di sabato 25 novembre 2023) Quota 100 per. Nel finale del primo tempo di Salernitana-Lazio, l’attaccante biancoceleste si è procurato un rigore e ha realizzato l’1-0 dagli undici metri, realizzando quello che è anche il centesimo gol indella carriera del bomber laziale. Già migliore marcatore innella storia della Serie A,si regala un altro tassello storico del suo cammino. Dal/13 in avanti, soltanto tre giocatorisforato quota 100 in uno dei singoli cinque maggiori campionati europei: Lionelin Liga (124), Robertin Bundesliga (116) ed Harryin Premier League (112). SportFace.

Commenta per primo Nel pre partita di Salernitana - Lazio, il centravanti biancoceleste,è stato intervistato ai microfoni di DAZN . Queste le sue parole. 'Sono più in fiducia e sto meglio fisicamente. Ho la continuità per andare in campo al meglio, oggi sarà un' occasione ...

A Salerno l'ha sbloccata Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste ha trasformato il calcio di rigore assegnato da Prontera verso la fine del primo tempo dopo il fallo di Gyomber. Per ...

