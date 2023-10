Napoli multato per cori beceri di matrice territoriale nei confronti del Lecce 25mila euro

(Di martedì 3 ottobre 2023)perdineidelnella partita di sabato scorso terminata 0-4 per la squadra di Garcia. In tutto la multa è di. La multa comprende anche il lancio di bottigliette e fumogeni. “Ammenda dialla Societàper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il lieve ferimento di una tifosa avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, una bottiglietta di piccole dimensioni in vetro; e, per avere infine, in due ...

In casa Napoli sembra rientrato il caso Osimhen. L’attaccante nigeriano infatti si è scusato con il tecnico Rudi Garcia per il suo sfogo nel ...

Empoli, Fiorentina, Lazio, Verona e Udinese sono state sanzionate dal giudice Sportivo per non aver rispettato il minuto di silenzio imposto dalla ...

Multa di 10 mila euro per il Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce - laser in direzione del portiere della squadra avversaria". Il giudice sportivo di Serie A ha fermato per una giornata il centrocampista del Lecce Mohamed Kaba (salterà quindi il prossimo match con il Napoli) che è anche stato multato per 2mila euro "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore".

