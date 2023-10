CM Scommesse | il nostro consiglio per i posticipi di Serie A | occhio a questo marcatore

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Quando i precedenti parlano chiarissimo. Io ve li dico poi sarete come sempre (e giustamente) voi a decidere se starli a sentire oppure no....

E chi mai se le sarebbe aspettate due quote così alte? Io certamente no, Ve lo dico sinceramente. Nella prima, il Community Shield che...

Oggi trovo poco convincenti - per il reparto gioco e pronostici, s'intende - le quattro di Coppa Italia. E invece mi stra-piacciono, con...

Due pali ma soprattutto un gol clamoroso mangiato al quinto minuto di Brighton-Luton: mi sono stretto la mano per la scelta di ieri sui gol...

Partite più che interessanti in questo primo lunedì di Serie A. Con una delle favorite al titolo, ovvero il Milan, quella che...

Oggi vado a tutta Conference League. Terno sacrosanto che parte dal colore viola. Non quello di Steven Spielberg ma quello di Vincenzo Italiano....

'Stiamo reinventando ilgioco, e i ragazzi hanno messo il cuore in campo, ed è stato ... Abbiamo messo una fiche importante su due, e ringrazio la Vis per permetterci di avere questi ...... con Rapiremo Niki Lauda ilamico Claudio Cavicchi ci porta invece all'interno del mondo ... Il romanzo fraillecite, case chiuse, amori sinceri e altri traditi, muove la sua trama come ...

Pronostico Serie A: Lecce-Napoli quote scommesse pronostico Assopoker

CM Scommesse: una cinquina succulenta, Gattuso ko all'esordio Calciomercato.com

Nonostante il weekend sia ormai alle spalle, lunedì 2 ottobre scenderanno in campo diversi campionati per completare le loro rispettive giornate. Di conseguenza anche il giorno che precede la seconda ...La società di Luca Travaglini e Daniele Benatoff prevede una forte espansione all’estero: 10 stabilimenti entro il 2024 e scommette sull’alta ristorazione dei fratelli Cerea ...