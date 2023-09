Perugia Riqualificazione della strada forestale sul monte Tezio

(Di domenica 1 ottobre 2023) La giunta comune diha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini, il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “lavori di regimentazione delle acque meteoriche – realizzazione di opere connesse- interventi sulla viabilitàdel Parco di. L’intervento, che sarà a cura di Afor, prevede un investimento di 100 mila euro ed è finalizzato alla riduzione del rischio del dissesto idrogeologico, garantendo quindi un miglioramento dello standardfunzionalità esicurezza per gli utenti che utilizzano la. Il tratto interessato dai lavori parte dal cancello e termina al margine più alto dell’area coperta da bosco, al limite dei ...

I nuovi apparecchi andranno ad aggiungersi agli altri 392 oggi esistenti nella città died ...se ne stanno progressivamente inserendo altri 54 nell'ambito del progetto per lae ...... provincia di. La cerimonia si è svolta all'interno della Chiesa dell'Immacolata Concezione di Bassano in Teverina, recentemente oggetto di un intervento diche ha fatto ...

Prosegue il piano di riqualificazione stradale comune di Perugia Umbria Journal il sito degli umbri

Inaugurata la scuola Ciabatti dopo i lavori di riqualificazione PerugiaComunica

PERUGIA - Ancora una proroga per il completamento del cantiere all’ex Scalo merci della stazione, uno degli interventi di riqualificazione in corso per cambiare volto e migliorare ...(UNWEB) – Perugia – Anche l'assessore al Turismo e alla riqualificazione urbana e aree interne della Regione Umbria, Paola Agabiti, interverrà all'incontro dal titolo "Un nuovo modello di sviluppo è p ...