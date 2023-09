Tendini fuori | comunisti dentro | le proposte horror sul caro affitti

(Di mercoledì 27 settembre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/09/Giubilei-tendine.mp4 Arriva l’autunno, ritornano le lezioni all’Università e i veri studenti decidono di fare il loro dovere andando a frequentare le lezioni, studiando e preparandosi per gli esami per il loro futuro. Poi c’è una fetta di studenti, o pseudo tali, che decide di rimettere le tendinedalle università. Perché dico pseudo tali? Perché se poi andiamo a vedere bene, gran parte chi protesta con le tende contro ilè gentecorso da tanti anni, altri appartengono a dei collettivi, sono ideologizzati e politicizzati. Intendiamoci, il problema delc’è. Esiste in particolare nelle grandi città: a Milano, a Roma, a Bologna, nelle città Universitarie e non solo. Partendo dal presupposto che ...

Ad allungare la mano ai, nella metropoli meneghina ormai divenuta parco giochi per radical ... Un esempio tra tutti: gli studentisede che piantano le loro tende', il tenore del suo ...dall`ex Splendor è già appesa la prima locandina con le attività in programma. Una cittadina che abita all`interno del condominio che ha all`interno l`ex cinema segnala che "la situazione è ...

I "tendini" si fanno un partito Un rovinoso flop all'esordio Liberoquotidiano.it

Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per la sesta giornata (infrasettimanale) Sky Sport

Dopo appena due giorni dal pari nella gara contro il Torino, ieri la Roma è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo di Trigoria per preparare la sfida di domani a Marassi contro il Genoa. Terza… Leggi ...Periodo non facile per Chris Smalling, difensore della Roma che in estate è finito nel mirino dell'Inter come possibile svincolato (era in scadenza di contratto ...