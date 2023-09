Inter | Inzaghi cancella il passato e mette il record nel mirino

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Inter e Sassuolo , ecco le probabili formazioni con le scelte di Inzaghi e Dionisi Questa sera in campo ...

Dopo le prime giornate di campionato, ci sono casi ancora irrisolti che riguardano giocatori arrivati per tanti soldi che non trovano spazio...

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Sassuolo , partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. probabile formazione ...

Questa sera alle 20.45 l' Inter ospita il Sassuolo a San Siro per il turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata: ecco la probabile ...

Commenta per primo Obiettivo seconda stella, le ambizioni dell'sono ben note fin da inizio stagione, chiarite proprio da Simonee Beppe Marotta nel corso della conferenza stampa di inizio stagione. La Gazzetta dello Sport torna proprio sulla corsa ...... sia superiore a quella che gioca le partite in casa al Mestalla, arriva da un filotto di partite incredibili, anche per via dell'impegno in Champions League contro l'di Simone. C'è da ...

Inzaghi come Guardiola. Inter e Manchester City sono le due migliori squadre d’Europa la Repubblica

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, sarebbe già al lavoro per chiudere ... pieno dopo cinque giornate del campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi sta dimostrando tutta la ...Come sottolineato da calciomercato.com, l’Inter stasera farà molti cambi applicando un turnover logico e regolare, ma tra i tanti spicca la non titolarità di Bisseck nonostante i pronostici. Bocciato ...