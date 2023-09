Belve e le parole di Corona | la reazione di Nina non si è fatta attendere!

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 26 settembre 2023) All’indomani delle rivelazioni di FabrizioMoric ha deciso di far sentire la sua voce, rispondendo alledell’ex marito attraverso dei post pubblicati sul suo profilo Instagram. Tra massime filosofiche e aforismi, la Moric manda frecciatine pungenti, cercando di mettere in luce i comportamenti dell’ex marito più che dare risposte dirette alle sue dichiarazioni. Le reazioni diMoric alle dichiarazioni di FabrizioFabrizioha effettuato delle dichiarazioni molto ad effetto durante un’intervista rilasciata per il programmadi Rai Due, condotto da Francesca Fagnani. Secondo quanto rivelato da, il figlio Carlos Maria non si troverebbe in una situazione serena e questo sarebbe dovuto, in parte, all’assenza ...