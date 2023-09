Sophia Loren | brutto incidente domestico per l’attrice | operata | ora la riabilitazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023)per, 89 anni compiuti lo scorso 20 settembre, è caduta mentre era in bagno nella sua abitazione a Ginevra riportando diverse fratture all’anca. A darne notizia il ristorante di Bari dove era attesa martedì 26 settembre per l’inaugurazione, il quarto in Italia con il suo nome dopo Milano, Firenze e Fiumicino. Nella città pugliese era tutto pronto per l’arrivo della diva che avrebbe ricevuto anche la cittadinanza onoraria. “è stata prontamente trasportata in ospedale per gli opportuni accertamenti, alsono state diagnosticate delle fratture al femore – hanno fatto sapere dall’entourage di– nel pomeriggioè statacon esito positivo. Dovrà ...