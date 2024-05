Fedez - il video della lite in discoteca e le foto del pestaggio di Cristiano Iovino nell’inchiesta per rissa

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sono le 2.30 di lunedì 22 aprile. All’internoThe Club di corso Garibaldi a Milano una telecamera inquadra il rapper. Il frame lo coglie mentre un addetto alla sicurezza lo tiene fermo con le braccia e lui guarda davanti a sé. Sono i momenti immediatamente successivi allaconnel privé che ha fatto scattare lae volare bicchieri. Lapubblicata oggi da Qn e Corriere è tratta daldelle telecamere di sicurezza. E rappresenta idealmente l’iniziostoria che si conclude, per ora, in via Marco Ulpio Traiano a Citylife. Doveviene pestato da 8-9 persone e tre giorni dopo scatterà unache pubblicherà sui suoi social ...

Ludovica Di Gresy : “Non ero con Fedez in discoteca la notte del pestaggio ” In un’intervista al Messaggero, Ludovica Di Gresy , 22 anni, ha respinto categoricamente le accuse che la vedono coinvolta nella vicenda della rissa avvenuta nella discoteca ...

Ludovica Di Gresy , indicata da settimane come nuova fiamma di Fedez , rompe il silenzio. La 22enne appartenente ad una delle […] Continua a leggere Ludovica Di Gresy : “Non sono io la bionda che era con Fedez in discoteca , col pestaggio non c’entro” ...

Fedez denunciato per rissa in discoteca dopo il pestaggio di Cristiano Iovino , il personal trainer romano di 37 anni diventato famoso per il "caffè" con Ilary Blasi. La denuncia è partita d'ufficio. La rissa , infatti, è un reato procedibile anche ...

Forse stiamo assistendo al tramonto della carriera da influencer engagé che tanto sembra aver affaticato l’ex marito di Ferragni. Oppure no - Forse stiamo assistendo al tramonto della carriera da influencer engagé che tanto sembra aver affaticato l’ex marito di Ferragni. Oppure no - Forse stiamo assistendo al tramonto della carriera da influencer engagé che tanto sembra aver affaticato l’ex marito di Ferragni. Oppure no ...

Fedez indagato, l’inizio della rissa in discoteca ripreso dalle telecamere: meno di un’ora dopo ci sarà l’aggressione a Cristiano Iovino - fedez indagato, l’inizio della rissa in discoteca ripreso dalle telecamere: meno di un’ora dopo ci sarà l’aggressione a Cristiano Iovino - Investigatori al lavoro sui frame della serata al The Club in cui il rapper era in consolle e della spedizione sotto casa del personal trainer ...

La foto del buttafuori che allontana Fedez dal The Club. Ludovica di Gresy: “Non c’ero”, in corso verifiche sul suo cellulare - La foto del buttafuori che allontana fedez dal The Club. Ludovica di Gresy: “Non c’ero”, in corso verifiche sul suo cellulare - MILANO. Sono quasi le tre della notte del 21 aprile e la rissa è già esplosa al «The Club» di corso Garibaldi. Subito intervengono i buttafuori del locale. Prima allontanano il personal trainer dei vi ...