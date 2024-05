I pronostici di venerdì 17 maggio | Serie A - Serie B e altri campionati

(Di venerdì 17 maggio 2024) Idi17: si gioca inA eB, in campo pure Saudi Pro League, Ligue 2, Championship e. L’ampliamento della zona Champions conquistato grazie alla prima posizione dell’Italia all’interno del ranking UEFA ha reso appetibile anche l’ottavo posto, che dà accesso alla prossima Conference League. C’è ancora qualcosa in ballo, dunque, nell’anticipo deldiA tra Fiorentina e Napoli, rispettivamente ottava e nona in classifica e separate da soli 2 punti. L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano (LaPresse) – IlVeggente.itSe la stagione degli ormai ex campioni d’Italia è stata disastrosa, la Fiorentina ha anche da giocare ...

I pronostici di giovedì 16 maggio : c’è l’andata dei playout di Serie B, in campo anche Liga , Saudi Pro League , Elite Serie n e altri campionati. Inizia stasera la post season di Serie B con l’andata dei playout tra Bari e Ternana: in caso di parità ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 16 maggio , si gioca nella Liga con il Barcellona che affronta la trasferta sul campo dell’Almeria e in serie B playout delicato per il Bari che affronta la Ternana. Giornata dedicata al calcio ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 17 maggio , la giornata in serie A si apre al Franchi con la sfida tra Fiorentina e Napoli, due squadre a caccia di un posto nelle coppe della prossima stagione proprio come Palermo e Sampdoria che ...

Pronostici Serie A, quote e statistiche di Fiorentina-Napoli - pronostici serie A, quote e statistiche di Fiorentina-Napoli - Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 su Cplay è proposto a 2.47 mentre su Goldbet e Better vale 2.45. Il successo dei partenopei invece su Cplay moltiplica una qualsiasi ...

Pronostico Palermo-Sampdoria, Pirlo a caccia del successo al Barbera - Pronostico Palermo-Sampdoria, Pirlo a caccia del successo al Barbera - Stagione regolare di serie B in archivio, inizia il mini torneo che eleggerà la terza squadra promossa (oltre a Parma e Como) in serie A. I playoff di serie B scattano con il turno preliminare, che si ...