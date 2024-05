Virginia Woolf e Msr Dalloway Incontro a tema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Domani alle 18 alla Dickens di piazza Alberica torna l’appuntamento con la letteratura inglese. Protagonista della conferenza di Paolo Bugliani saranno la scrittrice inglesee il suo capolavoro ‘Mrs’. Un romanzo ambientato in una calda giornata di giugno del 1923 in cui Clarissa, raggiante socialite londinese, esce per comprare dei fiori e ultimare così i preparativi per una festa che avrà luogo la sera stessa. Septimus Warren Smith, reduce di guerra perseguitato dai fantasmi del conflitto, concluderà invece la sua giornata con un atto estremo: suicidandosi a causa dei suoi deliri traumatici. Sebbene il romanzo sia, nell’intenzione dell’autrice, un dittico che ruota attorno a questi due personaggi, Clarissa ne è indiscutibilmente la protagonista, nonostante sia accompagnata da una ...