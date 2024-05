Un’estate di divertimento. Giochi d’acqua e letture. Boom di offerte estive - Un’estate di divertimento. Giochi d’acqua e letture. Boom di offerte estive - Proposte per bambini dai 3 agli 11 anni che abbiano frequentato asili e primaria. In campo le associazioni coinvolte dal Comune: il programma è molto ampio.

Scuole aperte d’estate. Corsi su materie e svago - Scuole aperte d’estate. Corsi su materie e svago - Gli istituti superiori stanno organizzando l’offerta didattica, anche per l’inverno. Tra le proposte, lezioni di scrittura creativa, lingue straniere, musica e sport. .

Grest per le famiglie in difficoltà «Nessun bimbo resterà senza» - Grest per le famiglie in difficoltà «Nessun bimbo resterà senza» - Che nessun bambino resti fuori dagli oratori cittadini: è con quest’idea che Caritas rilancia la sua campagna Regala un’estate al Grest, la raccolta donazioni per sostenere le famiglie più in difficol ...