(Di venerdì 17 maggio 2024) e Luca Tavecchio C’è una rendere più drammatico il bilancio dell’ondata di maltempo che ha travolto ilItalia. È un uomo di 66 anni di Cantù (Como), precipitato in una roggia in piena dopo il cedimento di un ponticello. Molto complicate le ricerche da parte dei vigili del fuoco perché, a pochi metri dal luogo dell’incidente, la roggia entra in una condotta sotterranea. Nella giornata di ieri l’emergenza si è spostata dalla Lombardia in Veneto. La pioggia non ha dato tregua già dal tardo pomeriggio di mercoledì: centinaia gli interventi di pompieri e Protezione civile da Padova a Venezia, tra persone salvate dalla furia dell’acqua, ponti crollati, blackout, strade e ferrovie interrotte. "Un’alluvione a metà maggio non me l’aspettavo. - ha detto il governatore Luca Zaia - Siamo in un momento di oggettiva difficoltà. Questo è un ...

Ancora nubifragi al Nord. Un disperso nel Comasco - Ancora nubifragi al nord. Un disperso nel Comasco - Anche il Veneto è in ginocchio, tra acqua alta, strade chiuse e ponti crollati. Zaia: siamo in difficoltà. L’esperto: una pioggia così non si vedeva da 300 anni.

Maltempo, allerta rossa in Veneto. Temporali in Lombardia: disperso uomo nel comasco - Maltempo, allerta rossa in Veneto. Temporali in Lombardia: disperso uomo nel comasco - Ancora temporali sulle regioni del nord Italia, con il territorio veneto osservato speciale: per la prima volta sono stati aperti tutti e sei i bacini di laminazione del territorio regionale. Centinai ...

Inondazioni senza precedenti nel Nord Italia: Lombardia e Veneto in stato di emergenza, un disperso nel Comasco - Inondazioni senza precedenti nel nord Italia: Lombardia e Veneto in stato di emergenza, un disperso nel Comasco - Contesto: Le forti piogge che si sono abbattute sul nord Italia nelle ultime ore hanno causato gravi inondazioni e danni in Lombardia e Veneto, con una ...