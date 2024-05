Ambrogino per la seconda stella Nessun invito a Massimo Moratti

(Di venerdì 17 maggio 2024) e Mattia Todiscod’oro per le due stelle dell’Inter con un assente eccellente:. L’ex presidente nerazzurro non è stato invitato alla cerimonia in programma oggi alle 11 a Palazzo Marino durante la quale il sindaco Giuseppe Sala, interista doc, consegnerà ilriconoscimento cittadino alla squadra presieduta da Steven Zhang e allenata da Simone Inzaghi. L’organizzazione della cerimonia è stata curata dal Comune, padrone di casa, in collaborazione con l’Inter, il club che quest’anno ha vinto il suo 20° scudetto e dunque la prossima stagione potrà cucirsi le due stelle sulle maglie nerazzurre. Negli inviti ufficiali mandati dal Comune, con tanto di logo dell’amministrazione, si legge che "il sindaco ha il piacere di invitarLa alla cerimonia di conferimento dell’...

