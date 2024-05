Ritorniamo in piazza E’ l’ennesima sfida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Grazie alla Gkn accendiamo i fari sull’indifferenza e il qualunquismo imperanti. La tournée è appena iniziata e nelle prime piazze abbiamo trovato tanta gente che ha voglia di cantare, di urlare insieme a noi inni di libertà". Bandabardò e Cisco hanno dato il via all’Ultimo tango tour (il 5 ottobre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze) e hanno fatto uscire due nuovi singoli. Quello pubblicato il primo maggio – non una data a caso – si chiama ’Domenica’ e racconta con amara ironia un’Italia che, nonostante le difficoltà economiche e sociali che la pervadono, tira comunque a campare allegramente. Il pezzo solidarizza con il Collettivo di fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio, divenuto un simbolo e un modello della lotta per i diritti dei lavoratori. Alcuni di loro partecipano attivamente al video del brano per cui hanno messo a disposizione delle immagini d’archivio che sono state ...