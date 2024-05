Il Forum della ristorazione | Fare impresa con la cucina

(Di venerdì 17 maggio 2024) di Claudio Desideri ANCONA "Amore, qualità, ristoro, passione, comunità, relazione, ospitalità, tradizione, accoglienza, conviviali, uguaglianza, condivisione" sono le parole chiave al centro del II°marchigiana che si è svolto ieri nell’Aula Magna di Agraria a Monte d’Ago (Ancona). Organizzato dalla Confcommercio Marche, ilha affrontato ogni tematica legata al managemente ai necessari e nuovi modelli di sviluppo. Perserve. "Non è facile – ha evidenziato Massimiliano Polacco, direttore generale Confcommercio Marche – se due aziende su cinque chiudono dopo cinque anni. Serve imparare a gestire gli alimenti,sia ...

