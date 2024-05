L’addio a Ettore tra lacrime e motori | Ora riderai insieme agli angeli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le mette colorate della Ludus ‘90 con la scritta "Echo Vive" e quel "frastuono" delle marmitte che gli piaceva tanto. Così gli amici hanno voluto accompagnare nell’ultimo viaggioMaoggi, il 23enne cuoco di Compiobbi con la passione per il motociclismo, che martedì ha perso la vita in un incidente stradale in viale Belfiore, a Firenze. Grande la commozione in una chiesa di San Jacopo al Girone gremita di persone e con tantissime altre all’esterno che hanno ascoltato la messa in piazza, rimanendo sul posto nonostante la pioggia che a più riprese si è abbattuta sulla zona. In centinaia, soprattutto giovani, erano presenti ieri per un omaggio infinito a quel ragazzo nato e cresciuto nella comunità di Compiobbi, attivo nell’associazionismo sportivo così come in parrocchia e da tutti ben voluto: da quando era Ettorino, come lo continua a ...