Grandi cammini Con SloWays il viaggio è magia

(Di venerdì 17 maggio 2024) C’è un nuovo modo di viaggiare, lento e sostenibile, che predilige la qualità dell’esperienza e consente di connettersi con il paesaggio e la natura, approfittando di ogni istante. E non è tutto. Permette anche di scegliere l’itinerario, quando partire, con chi viaggiare e tanti altri dettagli in assoluta libertà, così da costruire una vacanza davvero ’su misura’, cucita sulle proprie esigenze. A proporlo,, tour operator di Firenze specializzato in viaggi autoguidati, a piedi o in bicicletta, lungo id’Italia e d’Europa. Un’originale modalità di vacanza che, già diffusa all’estero, sta iniziando a prendere piede anche in Italia. A caratterizzarla, un perfetto mix di avventura e organizzazione: ci si sposta in autonomia seguendo le indicazioni della documentazione o dell’app personalizzata realizzata ...