Cannes 77 MegaCoppolis | l’ultimo kolossal stupisce ma non incanta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Uno dei tecnici più giovani al termine di una giornata difficile impreca: "ma questo è mai stato su un set prima di oggi?". Trattandosi di Francis F. Coppola l’improperio è irriverente ma fotografa impietosamente la distanza tra il cinema praticato negli anni ’80, quando Megalopolis fu inizialmente concepito, e il cinema di oggi fatto di pixel e consumato in streaming. Il disegno folle dell’autore della saga del Padrino, di Apocalypse Now, della Conversazione già due volte Palma d’oro, arriva finalmente sullo schermo formato Imax. Scegliendo il Concorso l’ottantacinquenne Coppola mostra un’encomiabile umiltà, faccia nascosta di una spropositata ambizione, permessagli dalla grandezza della sua carriera e dagli investimenti personali. Magalopolis è il suo film vessillo (come lo sarebbero stati il Napoleon di Kubrick e il Mastorna di Fellini), opera capace, in via di principio, di ...