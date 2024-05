Di quanto sono avanzati i russi in un solo giorno | Kiev sta per capitolare?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Per mesi era stato il fronte meridionale, quello di Donetsk e del Donbass, a far temere per il peggio, nel conflitto traa e Ucraina. E la difesa di un villaggio come Bakhmut, sconosciuto probabilmente ai più persino all'interno del Paese, era considerata l'ago della bilancia per l'esito della guerra, in una regione in cuie ucraini se le suonavano anche prima dell'inizio ufficiale dello scontro bellico nel febbraio 2022. Ma da qualche, e precisamente dal 10 maggio, l'attenzione di tutti, combattenti e osservatori, si è improvvisamente spostata a nord, lungo la linea di confine tra i due Paesi, che le forze di Mosca hanno sfondato in più punti, penetrando in territorio ucraino e arrivando con le truppe di terra a pochi chilometri dalla città di Kharkiv. In un, il 12 ...