Contabilità - premiato Valentini

(Di venerdì 17 maggio 2024) È nella splendida cornice del Lago di Como che il recanatese Tommasosi aggiudica il premio che ogni anno Forbes e Teamsystem riservano alle più alte eccellenze della consulenza fiscale e contabile italiana.vanta un curriculum di prim’ordine: consigliere dell’ordine dei dottori commercialisti d’italia, revisore legale dei conti, curatore per il Tribunale di Macerata, Innovation Manager, Imprenditore e non da ultimo, ’Dottore Commercialista’: è il titolare dell’omonimo studio, una società tra professionisti che gestisce con il fratello Sebastiano, consulente del lavoro, e 40 collaboratori divisi tra gli studi di Ancona e Recanati. "Ho iniziato questo lavoro all’età di 15 anni – dice – . Oggi il mondo della consulenza è in continua evoluzione, l’intelligenza artificiale ridurrà al minimo gli interventi degli operatori nelle ...

