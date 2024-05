Terreno a Fonte di Mare per l’edilizia popolare

(Di venerdì 17 maggio 2024) E’ stato pubblicato ieri all’albo pretorio del Comune, il bando per la cessione di un lotto didi 1450 metri quadrati, in zonadi, da destinare aleconomica e. Una iniziativa di cui aveva accennato l’assessore alle politiche sociali, Marco Traini e che rientra tra le diverse azioni proposte dall’amministrazione e mirate a dare risposte in tempi più o meno brevi, al problema casa, sempre molto sentito in città. Il corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà è stato fissato in 175mila euro e l’assegnatario dovrà procedere alla realizzazione, a proprio carico, del completamento delle opere di urbanizzazione primaria. Possono partecipare alla formazione della graduatoria l’Iacp, Comune o altri enti pubblici che operano nel settore ...

