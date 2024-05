Campi estivi con oratori e parrocchie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Appena le scuole chiudono i battenti,, associazioni e movimenti della diocesi si fanno in quattro per organizzarescuola,e vacanze ritiro per i ragazzi dalle elementari, delle medie e fino alle superiori. Molte associazioni – come l’Azione cattolica a Gavinana o il Movimento Shalom a Fivizzano – e moltepropongono attività per i mesi di giugno e luglio:, centri, vacanze escuola. Vediamoc qualche dettaglio. La Caritas lancia il progetto "Le 4 del pomeriggio" con le mete: Turchia dal 5 al 12 giugno, Carcere di Padova dal 24 al 30 giugno, Casal di Principe dal 22 al 28 luglio, Albania dal 25 luglio al 2 agosto, Borgo Mezzanone dal 27 luglio al 5 agosto. Riferimento: don Armando Zappolini 348 3341104. L’Azione ...