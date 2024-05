Prevenzione e controlli C’è il camper della salute

(Di venerdì 17 maggio 2024) Unadibito alla consulenza e ai consigli pratici per la diagnosi di varie patologie, a disposizione dei cittadini. Dopo il successo riscosso dall’edizione dello scorso anno, torna in Casentino il "Lions in Piazza" che offre a tutti una giornata disanitaria gratuita. L’appuntamento organizzato in collaborazione con la Misericordia di Bibbiena è in programma a partire dalle ore 10 di domani e si svolgerà al centro commerciale "Il Casentino". Una giornata all’insegnae del benessere, che vuole sensibilizzare i cittadini di tutte le fasce di età sull’importanzacome strumento fondamentale per la diagnosi precoce e che vedrà la presenza di oculisti, pneumologi, urologi, ginecologi, medici di chirurgia generale e di medicina, che hanno ...

